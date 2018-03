Lucca Film Festival 2018 con Martin Freeman, Anton Corbijn e Stephen Frears

Saranno Stephen Frears, Martin Freeman e Anton Corbijn i protagonisti del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2018, la manifestazione cinematografica che dall’8 al 15 aprile si terrà nelle città di Lucca e Viareggio. Un red carpet stellare che sarà arricchito da omaggi con proiezioni, premi e incontri col pubblico dedicati a ciascuna delle star presenti. Torna inoltre per il terzo anno consecutivo il Concorso internazionale di lungometraggi, con 14 film in competizione da tutto il mondo in prima italiana, a cui si affiancheranno le Anteprime fuori concorso e il consueto appuntamento con il Concorso internazionale di cortometraggi.

Il festival si svolgerà in vari luoghi della città tra cui, a Lucca, i cinema Astra e Centrale, Teatro del Giglio, Palazzo Ducale e Fondazione Ragghianti. “Lucca Film Festival e Europa Cinema - spiega Marcello Bertocchini, Presidente della Fondazione Cassa Di Risparmio di Lucca - è diventato, anno dopo anno, ormai un punto di riferimento per il mondo del cinema italiano e internazionale, per il pubblico e anche grazie alla presenza di due sezioni competitive, due vetrine, sia per i giovani registi sia per quelli affermati. Il festival vuole essere un centro di cultura cinematografica per regalare al pubblico, anno dopo anno, programmi e selezioni di sempre maggior qualità e interesse”.

Dopo David Lynch (2014), David Cronenberg (2015), George A. Romero, William Friedkin (2016) e Oliver Stone (2017) sarà Stephen Frears (13 e 14 aprile) il protagonista di una delle principali sezioni del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2018. Il regista britannico due volte nominato agli Oscar (nel 1991 per Rischiose abitudini e nel 2007 per The Queen) sarà ospite della cittadina toscana per ricevere il premio alla carriera e tenere una masterclass durante la quale risponderà alle domande del pubblico e incontrerà gli studenti, in una vera e propria lezione di cinema. In programma anche una retrospettiva che ripercorrerà i momenti salienti sua carriera di cineasta: dal film d’esordio Sequestro pericoloso (1972) al recente Vittoria e Abdul (2017),

Martin Freeman, attore dal percorso poliedrico, in vent’anni di successi sul grande e piccolo schermo ha vestito i panni di personaggi indimenticabili come Bilbo Baggins nei tre adattamenti cinematografici del romanzo fantasy di J.R.R. Tolkien Lo Hobbit, il dottor Watson nell’applaudita serie televisiva Sherlock e Lester Nygaard in Fargo, pluripremiata produzione ispirata all’omonimo film dei fratelli Coen, senza dimenticare l’arguto addetto alle vendite Tim Canterbury di The Office, serie che lo ha portato alla notorietà. Al momento al cinema con il cinecomic Black Panther, l’attore inglese il 9 aprile sarà ospite del festival per ricevere il premio alla carriera e presentare in anteprima italiana il suo ultimo lavoro: Ghost stories, adattamento dell’omonima opera teatrale (nelle sale italiane dal 19 aprile, distribuito da Adler Entertainment). Dopo la proiezione Freeman incontrerà il pubblico.

Anton Corbijn, noto in tutto il mondo per aver immortalato i giganti della storia del rock, dai Joy Division a Tom Waits, dagli U2 ai Rolling Stones, e per aver prodotto più di 60 videoclip tra cui capolavori come Heart-Shaped Box dei Nirvana e Personal Jesus dei Depeche Mode, il fotografo e regista olandese sarà a Lucca per raccontare più di quarant’anni di militanza dietro l’obiettivo in una masterclass dedicata alla relazione tra cinema e musica. Precederà la masterclass (10 aprile) la proiezione di Control, pellicola biografica dedicata al leader dei Joy Division Ian Curtis, premiata a Cannes 2007 e da lui stesso firmata.

Per tutte le altre informazioni relative al concorso e alle mostre del festival, nonché per le informazioni pratiche, vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione, luccafilmfestival.it.