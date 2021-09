Lucca Comics & Games torna in presenza: biglietti quasi sold out in 2 giorni!

News Cinema

Lucca Comics & Games torna in presenza, ma quest'anno il tetto giornaliero di biglietti, obbligatori per tutti gli eventi, è fissato a 20.000. Dall'apertura delle prevendite il 21 pomeriggio già esauriti gli abbonamenti.

C'era da aspettarselo, ma sono comunque dati che colpiscono: non appena si sono aperte le prevendite per l'edizione 2021 di Lucca Comics & Games (29 ottobre-1 novembre), che torna parzialmente in presenza dopo il Lucca Changes virtuale dello scorso anno, sia pure in una fase di transizione prima dello sperato ritorno alla normalità, c'è stato un vero e proprio assalto alle biglietterie. Tutti gli eventi, i padiglioni, le mostre, le location del festival, che negli anni scorsi oltre agli spettatori paganti attirava nella cittadina folle di curiosi che moltiplicavano il numero delle presenze giornaliere, sono quest'anno contingentati e a pagamento. Il tetto per l'edizione 2021 - ovviamente è necessario il possesso del green pass che verrà controllato contestualmente alla consegna dei "braccialetti" - è di 20.000 biglietti al giorno.

A oggi, dal 21 settembre alle 15, sono già esauriti gli abbonamenti da 2, 3 e 4 giorni e restano solo i giornalieri, ma solo per due giorni, 29 ottobre e primo novembre, ma attenzione: ne sono stati già venduti 10.617 per il 29 ottobre e 10.318 per il primo novembre. Il popolo dei Comics, dei cosplay, dell'illustrazione e dei games, a digiuno per troppo tempo, ha fame di ritrovarsi in città per incontrare i propri beniamini e gli amici, un segnale che ci sembra confortante.

Del Festival si è tenuta una prima e partecipatissima conferenza stampa il 21 ottobre, che ha annunciato il bellissimo poster di Paolo Barbieri dedicato a Dante Alighieri (di cui quest'anno ricorrono i 700 anni della scomparsa) per un'edizione "light" che si augura di uscire al più presto dai gironi infernali del covid e di tornare a riveder le stelle il prima possibile. Dante sarà ovviamente protagonista di una serie di altri omaggi, tra cui spicca quello Disney. Tra gli eventi in programma il connubio Comics e Rock curato dal fumettista lucchese Simone Bianchi con ospiti come Caparezza, Pau dei Negrita, Shade e i Lacuna Coil, Roberto Saviano, che presenterà l'autobiografico "Sono ancora vivo", graphic novel illustrata dal disegnatore israeliano Asaf Hanuka, e l'opera teatrale quest'anno tratta da Corpicino del compianto Tuono Pettinato.

.Per gli appuntamenti e gli ospiti vi rimandiamo come al solito al sito della manifestazione, www.luccacomicsandgames.com/it, così come per le location che saranno disseminate in città ma anche decentrate al Palazzetto dello Sport e al Palafiere, tutti facilmente raggiungibili. Per darvi notizie più dettagliate aspettiamo la data del 20 ottobre, quando verranno annunciati anche i programmi e gli ospiti dell'Area Movie, attesissima dai fan di cinema e serie tv.

Trattandosi di una versione ibrida, resta valida la formula dei Campfire inaugurata lo scorso anno e viene confermata la presenza in forze della Rai che coprirà tutta la manifestazione anche per chi non potrà partecipare in presenza.