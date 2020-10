Lucca Changes sarà interamente digitale

News Cinema

In seguito al nuovo dcpm, il festival Lucca Changes, che quest'anno sostituisce Lucca Comics & Games, si è dovuto arrendere: tutti i biglietti rimborsati e tutte le attività saranno visibili in streaming con la Rai.

Non si può dire che l'organizzazione di Lucca Comics & Games non ci abbia provato fino all'ultimo, tanto da annunciare giovedì 22 una cospicua riduzione di luoghi ed eventi in presenza per quella che da mesi era stata rinominata Lucca Changes. Ma col nuovo DPCM si è dovuta arrendere e adesso tutti gli eventi previsti saranno trasmessi in streaming grazie al massiccio apporto delle reti Rai. Previsto il rimborso dei biglietti, con un caldo invito a non spostarsi: vedete gli eventi online e l'anno prossimo, speriamo, ci ritroveremo tutti a Lucca Comics & Games. Questo l'ultimo comunicato stampa:

L’edizione Changes di Lucca Comics & Games vira completamente sul digitale. In osservanza del nuovo DPCM, il festival che si svolgerà dal 29 ottobre al 1 novembre mette in atto il piano d’azione progettato per offrire un programma culturale fruibile comodamente da casa. Gli eventi previsti sino a pochi giorni fa a Lucca saranno tutti godibili gratuitamente online. Confermati tutti gli eventi del programma digitale, disponibili attraverso le più note piattaforme di streaming e grazie a Rai. Il sito www.luccachanges.com, in costante aggiornamento, aggregherà tutto il palinsesto di iniziative 2020. Chiude la biglietteria: tutti i biglietti saranno rimborsati. A titolo compensativo, inoltre, chiunque richiederà il rimborso per gli eventi cancellati avrà diritto ad una riduzione del titolo di accesso valido per la prossima edizione di Lucca Comics & Games. Questa facilitazione sarà inoltre estesa anche a tutti coloro che hanno acquistato il Campfire Pass 2020 di Lucca Changes. Le novità editoriali saranno disponibili tramite il Lucca Store su Amazon.it (https://www.amazon.it/b?node=21833491031), tramite la rete dei 115 campfire con la ricca offerta di uscite e anteprime di prodotto, mentre nello store online di Inuit Bologna (store.inuitbookshop.com) sarà disponibile tutta la selezione di titoli dell’autoproduzione e della microeditoria italiana e straniera. Lucca Changes, come pianificato, cambia la sua dimensione e continua ad adattarsi alla mutevolezza del periodo. Invita tutti gli appassionati alla massima prudenza, a rinunciare per quest’anno alla presenza nella città del fumetto e del gioco, e a seguire gli oltre 200 eventi online. Il Teatro del Giglio e il Teatro San Girolamo diventeranno gli straordinari set per gli eventi ivi programmati.