Lucca Changes: al via il 29 ottobre con 200 eventi gratuiti online tra cinema fumetto e spettacolo

News Cinema

Fino all'ultimo gli organizzatori di Lucca Comics & Games hanno sperato in un'edizione mista per quella che hanno ribattezzato Lucca Changes, ma da oggi all'1 novembre grazie alla Rai e Repubblica potremo vedere una marea di eventi gratuiti, tra cui due panel sul Diabolik dei fratelli Manetti.

È inutile girarci intorno: per chi, come la sottoscritta, di questi giorni da anni era solito immergersi nelle caotiche, allegre, affolatissime e rumorosissime atmosfere di Lucca Comics & Games, fa male oggi pensare che siamo qua a scriverne di una (inevitabile) versione virtuale. E quest'anno non pioverà nemmeno, va beh. Per consolarci però va detto che possiamo assistere comodamente da casa nostra, gratuitamente, grazie alla Rai e a Repubblica, a una marea di eventi che in presenza non avremmo probabilmente potuto vedere. Vi riassumiamo i principali, ricordandovi che il festival, ribattezzato Lucca Changes in questa edizione unica (speriamo) inizia giovedì 29 ottobre e termina domenica primo novembre. Questi alcuni degli eventi che vi segnaliamo, ma dal momento che saranno più di 200 vi consigliamo di andare direttamente sul sito www.luccachanges.com. Tantissimi i vip presenti in loco o in remoto, da Ascanio Celestini ad Amanda Sandelli che debutta con lo spettacolo Lucrezia, da Miss Keta a Max Pezzali ed Elettra Lamborghini... fatevi un calendario e non perdeteli. Tutti gli eventi saranno visibili sulle piattaforme suddette ma anche raccolti sul sito di Lucca Changes.