Luca Marinelli un perfetto Solid Snake? Lo dice proprio Hideo Kojima, creatore di Metal Gear Solid

Dal suo account Instagram, il creatore di videogame Hideo Kojima elogia Luca Marinelli e lo promuove come un perfetto interprete di Solid Snake, protagonista della saga per console Metal Gear Solid.

Da quanti anni si parla di una versione cinematografica del popolarissimo videogame Metal Gear Solid? Abbiamo perso il conto, ma saranno almeno dieci anni. Se non quindici. Il creatore Hideo Kojima aveva in passato espresso alcune preferenze sugli attori che avrebbero potuto interpretare la versione in carne ed ossa di Solid Snake: Hugh Jackman e Viggo Mortensen. Il tempo però scivolato via e ora quei due attori sono troppo in là con l'età. L'anno scorso a un certo punto si era fatto avanti Oscar Isaac il quale, dopo Star Wars e Annientamento, avrebbe gradito diventare il protagonista di Metal Gear Solid. A sorpresa ora veniamo a sapere che a Hideo Kojima non dispiacerebbe vedere in quel ruolo Luca Marinelli. Il creatore giapponese ha postato un testo su Instagram elogiando l'attore italiano, "ha colto la mia attenzione dopo che ho visto The Old Guard e Martin Eden". Kojima posta spesso immagini di film o di musiche lo ispirano e appassionano e, tra queste, c'è anche il poster giapponese di Martin Eden. "Ha interpretato un impressionante cattivo in Lo chiamavano Jeeg Robot" ha scritto Kojima, "credo che esploderà tra poco e la sua popolarità crescerà. Inoltre, penso che se indossasse la bandana sarebbe l'immagine sputata di Solid Snake!". Quest'ultima frase suona proprio come la sua approvazione se il casting per Solid Snake dovesse prendere forma.

A proposito, a punto siamo con il film di Metal Gear Solid? Eravamo rimasti con uno script pronto (o quasi) di Jay Basu e Derek Connolly e con il regista Jordan Vogt-Roberts impegnato a livello creativo con tavole e artwork per mostrare a Sony e Konami quale fosse la sua idea sul progetto. Il regista continua a postare su Twitter le sue tavole, ma non dice niente di concreto. L'ultima immagine qui sotto risale al 14 luglio 2020. L'immagine in alto, invece, che ritrae Luca Marinelli con la bandana, è stata elaborata dal graphic designer Bosslogic che su Instagram tiene banco con la sua creatività applicata a film, fumetti e videogame.





A questo punto è lecito pensare che Hideo Kojima possa voler coinvolgere Marinelli in un suo prossimo progetto ludico, così come ha fatto con gli attori Mads Mikkelsen, Norman Reedus, Margaret Qualley, Léa Seydoux e i registi Guillermo del Toro e Nicolas Winding Refn per il gioco Death Stranding.