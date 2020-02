Luca Marinelli in giuria al Festival di Berlino 2020

News Cinema

Comunicati i giurati della 70° edizione della Berlinale, che saranno guidati da Jeremy Irons.

Il presidente di giuria della prossima edizione del Festival di Berlino è già noto: sarà Jeremy Irons. Arrivano ora i nomi dei giurati che lavoreranno con lui al verdetto finale, al palmares dell’edizione numero 70 della Berlinale, la prima diretta dall’italiano Carlo Chatrian, che verrà reso noto nel corso della cerimonia di premiazione, la sera del 29 febbraio 2020. Saranno Luca Marinelli, a Berlino di casa da molti anni, insieme a Bérénice Bejo, alla produttrice Bettina Brokemper, alla regista Annemarie Jacir, a Kenneth Lonergan, Kleber Mendonça Filho.

Saranno loro a vedere con attenzione e giudicare i 18 film del concorso, assegnando i prestigiosi Orsi d’oro e d’argento, ma non il premio Alfred Bauer, cancellato dopo la scoperta compiuta da un quotidiano tedesco di varie fonti che confermano quanto da anni per molti non era un segreto: il primo direttore della Berlinale, appunto Alfred Bauer, che ha guidato per oltre un ventennio, ha avuto un ruolo importante nel cinema del regime nazista.