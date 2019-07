News Cinema

Luca Marinelli è Martin Eden: il primo trailer del film di Pietro Marcello in concorso al Festival di Venezia 2019

Federico Gironi di 25 luglio 2019

Per la prima volta il regista di Caserta è in lizza per il Leone d'Oro con questo suo personalissimo adattamento del romanzo di Jack London.

Tra i tre film italiani in lizza per il Leone d'Oro del Festival di Venezia 2019, il più atteso - senza nulla togliere a Mario Martone né tantomeno a Franco Maresco - è probabilmente Martin Eden, personalissima rilettura firmata da Pietro Marcello dell'omonimo romanzo di Jack London, che vede nei panni dei protagonista Luca Marinelli.

Presentando il programma ufficiale della 76a Mostra del Cinema, il direttore Alberto Barbera ha definito il progetto del film "rischiosissimo, ambiziosissimo, ma del tutto all'altezza delle sue ambizioni, con Marcello reinventa completamente questo classico della letteratuta ambietandolo nell'Italia di vari momenti storici, che vanno dagli anni Dieci ai giorni nostri passando per gli Ottanta, mescolandosi tra loro."

Questo è il trailer ufficiale di Martin Eden:



Martin Eden: Il Trailer Ufficiale del Film - HD Così invece Pietro Marcello e Maurizio Braucci, suo co-sceneggiatore, raccontano il loro film nel comunicato ufficiale di presentazione arrivato pochi minuti fa: Martin Eden racconta la nostra storia, la storia di chi si è formato non nella famiglia, o nella scuola, ma attraverso la cultura incontrata lungo la strada. È il romanzo degli autodidatti, di chi ha creduto nella cultura come strumento di emancipazione e ne è stato, in parte, deluso. Ma è anche un libro in grado, specie ad una seconda lettura, di rivelare – al di là del melodramma – la capacità di Jack London di vedere come in uno specchio le fosche tinte del futuro, le perversioni e i tormenti del Novecento. Per questo Martin Eden è un romanzo di grande attualità politica, e per questo abbiamo immaginato il nostro Martin attraversare il Novecento, o meglio una “crasi”, una trasposizione trasognata del Novecento, libera da coordinate temporali, ambientata non più nella California del romanzo ma in una Napoli che potrebbe essere una qualsiasi città portuale (non solo) d’Italia.

