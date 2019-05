Luca Marinelli debutta a Hollywood con Charlize Theron. E Netflix

Con Alessandro Borghi, Luca Marinelli è senza dubbio il più talentuoso attore della sua generazione (Andrea Carpenzano ha dieci anni tondi in meno, lo mettiamo nella generazione successiva).

E dopo essere stato il villain canterino di Lo chiamavano Jeeg Robot, l'interprete (proprio assieme a Borghi) dell'ultimo film di Claudio Caligari, il Fabrizio De Andrè di Il principe libero e molti altri personaggi, ecco che il 34enne romano, che vive però a Berlino, si prepara a debuttare nel cinema hollywoodiano.

È stato annunciato infatti che Marinelli e il belga Matthias Schoenaerts - uno che invece Hollywood la frequenta da un po' - sono entrati a far parte del cast di The Old Guard, action thriller che vede protagonista Charlize Theron e prodotto da Netflix assieme a Skydance Media.

The Old Guard è diretto da Gina Prince-Bythewood (Love & Basketball, Beyond The Lights), e è basato sull’omonima serie graphic novel di Greg Ruck (che ha sceneggiato il film assieme alla regista), illustrata da Leandro Fernández.

Il film racconta la storia di un piccolo gruppo di mercenari divenuti immortali, che deve combattere per tenere unita la squadra dopo aver scoperto l'esistenza di un nuovo immortale e che i loro super poteri sono a rischio.

Già confermati nel cast, oltre alla Theron, erano KiKi Layne (Se la strada potesse parlare) e Marwan Kenzari (Aladdin).

The Old Guard sarà disponibile prossimamente su Netflix.