Luca: malumore alla Pixar per la decisione di far uscire il film direttamente in streaming

In forma anonima, molti membri dello staff della Pixar si sono lamentati della decisione di far uscire Luca, come Soul, direttamente in streaming, giudicandola "incomprensibile".

Diverse testate specializzate americane, tra cui Insider, riportano il malumore diffuso in casa Pixar per la decisione di far uscire Luca, il nuovo e attesissimo film ambientato in Italia e diretto da Enrico Casarosa, come già è stato con Soul, direttamente in streaming su Disney+, tra meno di due mesi e quando i cinema cominciano a riaprire. Da oltre un anno nessuno ha visto un film Pixar in sala e questo continuerà, anche se questa estate ci si aspetta una certa normalizzazione della situazione, per cui film come Fast & Furious 9, Black Widow (che sarà anche su Disney+), Jungle Cruise e The Suicide Squad (che sarà anche disponibile su HBO Max) hanno una data d'uscita cinematografica.

Insider cita diverse fonti Pixar, che hanno ovviamente scelto di restare anonime, e che hanno espresso la loro frustrazione per il fatto che i loro lavori, così curati e chiaramente destinati alla visione su grande schermo, vengano ancora esclusi da questa esperienza. Uno di loro ha detto: "Luca non ha nemmeno un prezzo premium. Questo lo rende inferiore? È difficile da comprendere".

Alla fine - anche se Soul, per la cui mancata uscita in sala Pete Docter si era molto rammaricato - ha vinto l'Oscar ed è stato ugualmente un grande successo, è difficile non condividere la frustrazione di chi ha lavorato con passione a un film di cui ci siamo già innamorati dalle prime immagini, oltretutto ambientato proprio in estate sulla riviera ligure, e che come tutti vedremo in streaming, incluso nell'abbonamento Disney+, a partire dal 18 giugno.