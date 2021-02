Luca: il trailer italiano del film d'animazione Pixar di Enrico Casarosa ambientato in Liguria

News Cinema

Dopo il bellissimo poster, arriva il trailer italiano di Luca, il nuovo lungometraggio d'animazione Disney e Pixar diretto dal nostro Enrico Casarosa e che si svolge in una città di mare della Riviera Ligure.

Vedere un camioncino Ape, un gruppo di signori che giocano a scopa, due signore anziane con il fazzoletto in testa e le tipiche case liguri in un trailer di un film della Pixar fa un po’ strano, ma a pensarci bene non bisogna meravigliarsi, visto che Luca, il nuovo gioiellino dei maghi dell'animazione USA, è ambientato nella regione delle trofie al pesto. Inoltre, è diretto da un italiano, Enrico Casarosa, che viene da Genova ed è stato candidato all'Oscar con il cortometraggio La luna.

Enrico Casarosa, che per la Pixar è stato storyboard artist per Cars - Motori ruggenti, Ratatouille e Up, ha raccontato che il film è ispirato alla sua infanzia e di aver mescolato le suggestioni di Federico Fellini a quelle di Hayao Miyazaki. A produrre Luca è il grande Pete Docter, che ha inviato in Liguria un piccolo contingente a scattare foto dei paesaggi e delle persone.

Luca è prodotto da Andrea Warren e arriverà nelle sale italiane durante l'estate. Il film si svolge in una città di mare della Riviera ligure e racconta la disavventura di un ragazzo di nome Luca che trascorre una favolosa estate fra gelati, pastasciutta e corse in scooter. Luca passa il tempo insieme al suo nuovo migliore amico, ma le loro spensierate giornate vengono improvvisamente turbate dalla scoperta di un segreto: l'esistenza di mostri marini che vengono da un altro mondo che si trova appena sotto la superficie dell'acqua.

Di Luca, il nuovo lungometraggio d'animazione Disney e Pixar, è arrivato, come dicevamo, il primo trailer italiano, che segue di un giorno il bellissimo poster.