Luca: il primo poster del film d’animazione Pixar diretto dall’italiano Enrico Casarosa

L’attesissimo nuovo film d’animazione della Pixar si intitola Luca, è ambientato nella riviera ligure ed è diretto dall’italiano Enrico Casarosa, e noi vi presentiamo in anteprima il primo poster.

È uno dei film più attesi, almeno per noi italiani, dell’intera storia della Pixar, i geni dell’animazione. Infatti il loro nuovo lungometraggio, Luca, è per la prima volta diretto da un italiano, il genovese Enrico Casarosa; ma non solo, come suggerisce il titolo, è anche ambientato dalle nostre parti, lungo la costa e il mare della Riviera ligure.

Diretto dal candidato all'Oscar Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3), il nuovo lungometraggio d'animazione Disney e Pixar, Luca, arriverà quest'estate nelle sale italiane.

La trama di Luca

Ambientato in una città di mare della Riviera italiana, l'originale film d'animazione è la storia di un giovane ragazzo che vive un'esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate tra gelati, pasta e corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.

Il primo poster di Luca