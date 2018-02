Luca Guadagnino riceverà il Diploma Honoris Causa dall'Accademia Albertina di Torino

Non sarà un Academy Award, ma mentre aspetta trepidante la cerimonia degli Oscar 2018 del 4 marzo, Luca Guadagnino festeggia un altro grande riconoscimento. Il regista di Chiamami col tuo nome riceverà il Diploma Honoris Causa in "progettazione artistica per l'impresa" dall'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Oltre a partecipare, com'è ovvio, alla cerimonia di conseguimento, che si svolgerà in data da destinarsi nell'Aula del Tempio del Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana, Guadagnino terrà una masterclass per gli studenti dell'istituzione universitaria.

Ecco la motivazione dell’iniziativa voluta dal Presidente Lorenzo Alfieri e dal Direttore Salvo Bitonti:

Luca Guadagnino in tutta la sua carriera e soprattutto con il film Chiamami col tuo nome ha avuto il coraggio di portare il cinema a svolgere il compito, tipico dell'arte, di mettere lo spettatore nelle condizioni non solo di apprezzare le abilità degli autori, degli operatori e degli attori ma anche di guardarsi dentro, di confrontarsi, di concordare oppure no con ciò che si vede sullo schermo, in modo preziosamente sincero. Il Diploma Honoris Causa riconosce oltre l'eccellenza del suo percorso artistico, anche il suo impegno personale nella produzione e nella costruzione di progetti e realizzazioni importanti che hanno conseguito il massimo traguardo nella visibilità internazionale.

Con quattro candidature agli Oscar 2018 (miglior film, miglior attore protagonista, migliore sceneggiatura non originale e miglior canzone originale) Luca Guadagnino è uno dei grandi protagonisti dei 90esimi Academy Awards. Quanto agli altri premi importanti della stagione, Chiamami col tuo nome ha vinto il Writers Guild of America Award per la migliore sceneggiatura non originale (scritta da James Ivory), due Gotham Independent Film Awards e un BAFTA.