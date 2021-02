Luca Guadagnino: ecco il conturbante corto hitchcockiano per Salvatore Ferragamo

News Cinema

Vi mostriamo il cortometraggio che Luca Guadagnino ha dedicato alla collezione primaverile di Salvatore Ferragamo. Le immagini sono bellissime ed evidente è l'influenza di Alfred Hitchcock.

Oltre ad aver dedicato a Salvatore Ferragamo il documentario Salvatore - Shoemaker of Dreams, che qualcuno ha visto in anteprima all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, Luca Guadagnino ha diretto un corto pubblicitario per la collezione primaverile del 2021 del "calzolaio dei sogni" che è davvero un gioiellino. A guardarlo, non si può non pensare al cinema di Alfred Hitchcock: per i colori, per l'uso della musica, per certe figure femminili, per la macchina da presa che sembra quasi cogliere di sorpresa i personaggi, per la sensualità che trasuda nonostante l'algida bellezza degli "attori". Il corto è ambientato fra le strade deserte di Milano e fra scenari naturali.

Dell’influenza del regista di Psycho e La finestra sul cortile su Luca Guadagnino e sul suo corto ha parlato Paul Andrew, il direttore creativo del marchio Salvatore Ferragamo. "Hitchcock" - ha detto - "intuì la capacità del Technicolor di concentrare l'attenzione su dettagli inquietanti e nello stesso tempo seducenti. Il suo lavoro ha certamente influenzato il film di Luca".

E adesso vi facciamo vedere il cortometraggio di Guadagnino sulla collezione primaverile di Salvatore Ferragamo. Abbiamo anche la sinossi.

Una storia di intrigo, suspense e bellezza ambientata fra le strade di Milano, con una misteriosa successione di incontri, déjà-vu e sguardi enigmatici che evocano l'atmosfera surreale dei capolavori di Alfred Hitchcock. Un'eccezionale successione di posti, evocazioni e sensazioni incancellabili riporta la Maison al suo legame senza tempo con il mondo del cinema, attraverso una trama sottile e impenetrabile, in una crescente tensione fra eleganza e passione, rigore e colore".

Leggi anche Timothée Chalamet e Taylor Russell per la love story horror di Luca Guadagnino