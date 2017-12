Luca Guadagnino dirigerà Jennifer Lawrence in Burial Rites

Luca Guadagnino non sta di certo rimanendo fermo a godersi il meritatissimo successo che sta ottenendo Chiamami con il tuo nome, fresco di nomination al Golden Globe come miglior film drammatico. Il regista infatti ha già piazzato un colpo enorme per un progetto futuro. Dirigerà infatti Jennifer Lawrence nel true-crime drama in costume Burial Rites.

Tratto dal romanzo omonimo di Hannah Kent, il lungometraggio narrerà il dramma di Agnes Magnusdottir, l'ultima donna ad essere stata giustiziata in Islanda nel 1830. La sventurata venne condannata per aver ucciso due uomini e dato fuoco alla loro abitazione. La storia dovrebbe partire con Agnes che attende il verdetto della corte per il crimine di cui è accusata.

Il film sarà prodotto dalla TriStar, mentre in precedenza era stato adocchiato dalla Lionsgate, società che voleva farlo dirigere a Gary Ross, il quale a sua volta aveva già diretto la Lawrence nel primo Hunger Games.

Ricordiamo i prossimi progetti di Jennifer Lawrence e Luca Guadagnino: vedremo l'attrice a breve nella spy-story Red Sparrow, diretta da Francis Lawrence (altro regista proveniente dalla saga di Hunger Games), e poi tornerà nei panni di Raven/Mystique nel prossimo X-Men: Dark Phoenix, diretto da Simon Kinberg. Per quanto riguarda invece Luca Guadagnino stiamo aspettando con trepidazione il suo remake di Suspiria, uno dei cult-movie di Dario Argento.