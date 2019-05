Luca Guadagnino difende Woody Allen dagli attacchi, giudicati "godimento perverso e primordiale"

Intervistato da Indiewire a Cannes per il suo cortometraggio The Staggering Girl con Julianne Moore e Kyle MacLachlan, il regista Luca Guadagnino ha discusso del suo uso "reinterpretato" dei font nei titoli di testa e coda nei film di Woody Allen: “L'ho fatto già in passato col mio corto Working Stories, chiesi ad Ariel Schulman, un regista che è anche un grande artista, di disegnare a mano i titoli di Allen".

Inevitabile però che la conversazione passi dai font a Woody Allen in sè, definitivamente messo al bando a Hollywood dopo il recupero delle accuse di violenza sessuale di oltre venticinque anni fa, riportate a galla dal movimento #metoo. Guadagnino ha opinioni piuttosto chiare sulla questione:

"Non mi piace tutto questo perverso e primordiale godimento nel processo a un uomo, stile La lettera scarlatta. Credo ancora nello stato di diritto. Sul signor Allen s'indagò a fondo vent'anni fa e venne scagionato. L'eredità di Woody Allen... quei film ci sono, sono fantastici. Chiunque neghi che Un'altra donna è un capolavoro è uno stupido!"

Reduce dal remake di Suspiria e dal successo di Chiamami col tuo nome, Guadagnino sta ultimando il documentario Salvatore Ferragamo: The Shoemaker of Dreams e sta per entrare nel set della serie tv We Are Who We Are. Woody Allen, dal canto suo, è in preproduzione in Spagna sul suo prossimo film (tutto europeo, dai finanziamenti al cast, supponiamo), e vedremo finalmente il suo Un giorno di pioggia a New York il 3 ottobre nelle nostre sale, grazie a Lucky Red.