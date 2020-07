Luca Guadagnino al lavoro anche sulla storia del celebre gigolò gay Scotty Bowers

News Cinema

Il regista italiano Luca Guadagnino è sempre più impegnato, adatterà anche un documentario su un celebre gigolò gay attivo per decenni a Los Angeles dal titolo Scotty and the Secret History of Hollywood.

Non si stanca mai, anzi, continua a rilanciare con progetti sempre molto diversi uno dall’altro. Stiamo parlando di Luca Guadagnino che, poche ore dopo l’annuncio che presenterà a Venezia in prima mondiale il documentario Salvatore - Shoemaker of Dreams, aggiunge un altro impegno in cascina, mentre a ottobre esordirà su Sky la sua prima serie We Are Who We Are. Si tratta di una adattamento per il cinema firmato Searchlight Pictures del documentario di Matt Tyrnauer del 2017 dal titolo Scotty and the Secret History of Hollywood. Il regista italiano collaborerà con la coppia di comici Seth Rogen e Evan Goldberg (Superbad, Facciamola finita).

Così come il documentario, il film racconterà le avventure reali di Scotty Bowers, veterano della Seconda guerra mondiale che divenne un noto gigolò gay attivo a Hollywood dagli anni ’40 fino all’esplosione dell’epidemia di AIDS negli anni ’80. La fonte principale rimarrà il libro di Bowers “Full Service: My Adventures in Hollywood and the Secret Sex Lives of the Stars”, inedito in Italia. Una pubblicazione che fece scalpore quando uscì, nel 2013, viste le rivelazioni sulla vita sessuale di alcune delle più famose celebrità di Hollywood, da Cary Grant a Katharine Hepburn.

Notoria era in quegli anni l’abitudine di Bowers, fra i personaggi della recente serie di Ryan Murphy, Hollywood, di mantenere la sua base operativa in una stazione di servizio del quartiere più glamour di Los Angeles.

Come se non bastasse, Guadagnino ha in agenda per il prossimo futuro anche due progetti degli studios di notevole peso come Scarface per Universal e The Lord of Flies per Warner Bros.