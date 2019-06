Luca e Paolo in Un figlio di nome Erasmus, primo film prodotto da Eagle Pictures

Hanno preso il via oggi a Roma le riprese di Un figlio di nome Erasmus, una nuova commedia italiana che vede nel cast Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis e Daniele Liotti - con l'aggiunta della rediviva Carol Alt, indimenticata icona vanzinana - e che segna il debutto in ambito produttivo di Eagle Pictures, una delle società indipendenti più influenti del panorama cinematografico, che finora si era limitata all'esperienza distributiva.

A questa prima produzione Eagle farà poi seguito, tra qualche mese, quella di Dampyr - Il figlio del Diavolo, tratto dall’omonimo fumetto di Sergio Bonelli che ne sarà anche coproduttore con la sua Sergio Bonelli Editore, insieme anche a Brandon Box, e che verrà girato in autunno in Serbia dall'esordiente Riccardo Chemello con un cast internazionale ancora top secret.

Un figlio di nome Erasmus è invece una commedia on the road diretta dall'Alberto Ferrari di La terza stella, e verrà girato tra il Lazio e il Portogallo.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Quattro amici quarantenni − Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo − vengono chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che tutti e quattro hanno amato da ragazzi quando facevano l'Erasmus in Portogallo. Amalia ha lasciato un’inaspettata eredità: un figlio concepito con uno di loro. Ma chi è il padre? Aspettando i risultati del test del DNA, i quattro amici decidono di andare alla ricerca di questo misterioso figlio ventenne e intraprendono un rocambolesco ed emozionante viaggio attraverso il Portogallo insieme ad una ragazza che si offre di aiutarli.