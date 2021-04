Luca è il Chiamami col tuo nome della Pixar? La risposta del regista Enrico Casarosa

News Cinema

Negli States diversi commentatori hanno voluto vedere paralleli tra Chiamami col tuo nome e Luca, il prossimo film animato Pixar in arrivo su Disney+ in estate. Il regista Enrico Casarosa riflette sulla questione e spiega dove risieda l'anima di Luca.

Da quando un paio di giorni fa è stato diffuso il nuovo trailer di Luca, il film animato Pixar in arrivo in estate su Disney+, diretto dal nostro Enrico Casarosa, qualche commentatore americano ha tracciato somiglianze tra il cartoon e le atmosfere di Chiamami col tuo nome. Cosa può aver attivato nel pubblico americano un legame al quale francamente non avremmo mai pensato? Forse la semplice suggestione di un borgo italiano con un sapore nostalgico, visto da un autore italiano in contesto internazionale? Il recente annuncio Pixar per il casting di un'adolescente transgender, nell'ambito di un'apertura ulteriore al mondo LGBTQ+, dopo il corto Out? Il titolo del film, che ha subconsciamente riportato alla mente il nome di Luca Guadagnino, regista di Chiamami col tuo nome? In un'intervista con Entertainment Weekly, Enrico Casarosa ha prevedibilmente smentito il parallelo con queste parole: Leggi anche La Pixar apre un casting per un personaggio transgender

A dir il vero volevo proprio raccontare di un'amicizia prima che le fidanzate e i fidanzati arrivino a complicare le cose. Anche narrativamente, una volta che il personaggio di Julia è entrato nel film ci abbiamo pensato, a volte la storia ti spingeva verso un amore platonico o romantico. A essere del tutto onesto, io davvero volevo parlare dell'amicizia. [... Le relazioni sentimentali] non sono mai state nei nostri piani. Qui si parlava davvero dell'amicizia in un mondo pre-pubertà.

Luca e Chiamami col tuo nome: le differenze tra il film Pixar e il film di Luca Guadagnino