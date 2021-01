Luca della Pixar: rivelata una nuova immagine!

News Cinema

Il film di animazione Luca di casa Pixar, esordio alla regia di un lungometraggio del nostro Enrico Casarosa, si mostra con una nuova immagine su Empire.

Luca, nuovo film animato Pixar ed esordio alla regia di un lungometraggio del nostro story artist Enrico Casarosa, uscirà a giugno: in attesa di un trailer, che Casarosa conferma dovrebbe arrivare "in qualche settimana", il film inizia a mostrarsi con una nuova immagine pubblicata su Empire, dove ammiriamo non solo i due piccoli protagonisti, Luca e Alberto, ma anche l'immaginario paesino costiero italiano in cui si svolge la vicenda.

Sospeso tra realismo e magia, il film segue un'estate del giovanissimo Luca in un paese della Riviera Ligure: la conoscenza con lo scatenato Alberto non porterà soltanto cibo, allegria e tanto sole. Luca capirà che il suo compagno d'avventure arriva letteralmente da un altro mondo: è un mostro marino in incognito, proveniente da un universo nascosto tra le acque... Casarosa ha raccontato a Empire:

Sono nato a Genova, le mie estati le ho passate sulle spiagge. Ho incontrato il mio miglior amico a 11 anni. Ero molto timido e ho trovato questo ragazzino combinaguai con una vita completamente diversa. Volevo fare un film su questo tipo di amicizie che ti aiutano a crescere.