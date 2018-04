Luca Argentero e Ilenia Pastorelli girano Cosa fai a Capodanno?

Quelli che vedete qui sopra sono Luca Argentero e Ilenia Pastorelli, nella prima foto tratta dal set di Cosa fai a Capodanno?, il film che segna l'esordio nella regia dello sceneggiatore Filippo Bologna, vincitore del David di Donatello per Perfetti sconosciuti.

Oltre a loro due, nel cast di questa commedia che si girerà per le prossime sei settimane in Alto Adige ci sono anche Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Isabella Ferrari, Alessandro Haber, Ilenia Pastorelli, Vittoria Puccini, e Ludovico Succio, cui va aggiunta anche la partecipazione di Valentina Lodovini e Riccardo Scamarcio.

Scritto dallo stesso Bologna, Cosa fai a Capodanno? è una storia corale ambientata tutta in una casa e tutta in una notte, come dalla sinossi ufficiale che riportiamo qui di seguito:

31 Dicembre. Montagne innevate, boschi a perdita d’occhio. Mentre la radio annuncia una tempesta solare che investirà il pianeta terra, il furgone di una ditta di catering carico di aragoste e champagne cerca di raggiungere il luogo di consegna: uno sperduto chalet di montagna dove si festeggerà il capodanno in un modo particolare: i padroni di casa hanno deciso di salutare con un’orgia l’avvento del nuovo anno... Tra gli invitati, tutti sconosciuti fino ad allora, ci sono Marina e Valerio ordinaria coppia di sposi in cerca di emozioni, Romano e Nancy, maturo e corrotto politico inchiodato sulla sedia a rotelle e una giovane e viziata figlia di papà, Domitilla, signora dell’alta borghesia e Jacopo, ragazzo polemico dalle idee complottiste. Ma non hanno fatto i conti con Mirko e Iole, una coppia di ladri che si sono introdotti nello chalet alla ricerca della cassaforte. Presi alla sprovvista dall’arrivo degli ospiti, i due ladri si fingono i padroni di casa per non destare sospetti. Mentre le lancette dell’orologio corrono inesorabili verso la mezzanotte e la cena tarda ad arrivare, le coppie fanno conoscenza e l’atmosfera si scalda. Riusciranno questi sconosciuti ad accoppiarsi allo scadere della mezzanotte dando vita a un’orgia col botto o le bugie e i sotterfugi di ogni coppia trasformeranno la serata in una definitiva resa dei conti in cui ognuno sarà costretto a rimettere i propri peccati senza la certezza di ottenere la salvazione? Per conoscere la risposta bisognerà attendere l’avvento del nuovo anno...

Prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica, Cosa fai a Capodanno? conta sulla direzione della fotografia di Maurizio Calvesi, mentre i costumi sono a cura di Catia Dottori e la scenografia di Giada Calabria.