Luc Besson, Paolo Virzì, Akira Kurosawa e Mel Gibson: commentali su SimulWatch

Oramai dovreste saperlo: con SimulWatch, la nuova app sviluppata da Coming Soon e disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, potete trovare su quale delle tante piattaforme di streming che operano in Italia sia possibile vedere il film che avete voglia di vedere. E, una volta fissata una proiezione condivisa, ovvero stabilendo una data e un orario, potete commentare coi vostri amici quel film tramile proprio la app.

Per darvi modo di impratichirvi con questa funzione, qui a Coming Soon vi proponiamo settimanalmente delle proiezioni pubbliche - che trovate inserite nella app - di film che per noi vale la pena vedere o rivedere.

Lunedì 18 marzo, festeggiamo tutti insieme alle 21 il sessantesimo compleanno di Luc Besson con Il quinto elemento, il film di fantascienza con Bruce Willis, Gary Oldman e una indimenticabile Milla Jovovich che è ancora oggi uno dei film più famosi del regista francese.

Martedì 19 alle 22, invece, spazio al cinema italiano, e a uno dei film che hanno lanciato la carriera del grande Paolo Virzì: torniamo quindi nelle periferie di Livorno per vedere e commentare assieme la storia di Ovosodo.

Mercoledì 20, alle 20:30, è invece il giorno in cui vi proponiamo di omaggiare uno dei grandi maestri della storia del cinema mondiale, il giapponese Akira Kurosawa, con la visione di Kagemusha, il suo film di samurai del 1980.

Giovedì sera a tutto relax, invece, con What Women Want, la commedia diretta nel 2000 da Nancy Meyers nella quale Mel Gibson era un pubblicitario che diventava magicamente in grado di ascoltare, letteralmente, il pensiero delle donne. L'appuntamento su SimulWatch è per le ore19.