Loving: la candidata all'Oscar Ruth Negga e Joel Edgerton nel poster italiano ufficiale

E' una delle cinque candidate all'Oscar 2017 come miglior attrice protagonista. Ruth Negga, che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare in film come World War Z e 12 anni schiavo e nella serie TV The Preacher, sarà di nuovo sui nostri schermi dal 16 marzo prossimo in Loving, il nuovo film del regista di Mud Jeff Nichols.

Il film, che la vede protagonista accanto a Joel Edgerton, racconta la vera storia di Mildred e Richard Loving, lei nera e lui bianco, divenuti celebri per il loro coraggio di amarsi senza paura e senza compromessi nell'America ancora per gran parte segregazionista degli anni 50.



Vi mostriamo oggi, in anteprima esclusiva, il poster ufficiale italiano del film





Ecco, un po' più in dettaglio, la trama del film:

Mildred e Richard Loving si amano e decidono di sposarsi. Niente di più normale se non fosse che lui è bianco e lei e nera e che ci troviamo nell'America segregazionista degli anni 50. Lo Stato della Virgina, dove i Loving hanno deciso di stabilirsi, li chiama davanti a un tribunale dove i due sono condannati alla reclusione, con la sospensione della pena a condizione che abbandonino la Virginia. Considerando la condanna come una violazione dei loro diritti civili, Richard e Milded iniziano una lunga e dura battaglia legale, arrivando fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti cne nel 1967 annulla la decisione della Virginia. Da allora, la sentenza "Loving contro Virginia" diventa il simbolo del diritto di amare per tutti, senza alcuna distinzione.