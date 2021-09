Lovely Boy: il film su un giovane cantante in crisi, presentato al Festival di Venezia, in arrivo su NOW

News Cinema

Un giovane cantante della scena musicale Trap romana sta emergendo, insieme al suo amico e compagno di palco. Lovely Boy, il suo soprannome e la sintesi di una storia fra musica e crescita, disponibile dal 4 ottobre su NOW.

Un giovane prodigio del calcio, ora un talento in ascesa della scena musicale romana. Andrea Carpenzano interpreta con grande energia e sensibilità Nic, in arte Lovely Boy. I piccoli locali della periferia romana non contengono più l'entusiasmo suscitato da lui e dal suo compare Borneo. Insieme sono gli XXG, sempre più lanciati verso un futuro che non sognavano neanche. Un cambio di prospettiva complesso da gestire, per un ragazzo timido, portato a cercare nel consumo di stupefacenti un sollievo alle difficili scelte legate al diventare adulti. Gli eventi lo sommergono, senza che riesca a frenare la discesa la sua dolce ragazza, interpretata da Ludovica Martino (Skam Italia).





Lovely Boy è stato scritto da Peppe Fiori e Francesco Lettieri, che lo ha diretto. Insieme ad Andrea Carpenzano, protagonista assoluto praticamente di ogni inquadratura, Daniele Del Plavignano, Ludovica Martino, Enrico Borello, Riccardo De Filippis. Il film sarà disponibile sul servizio streaming NOW dal 4 ottobre (all'interno del Pass Cinema + Entertainment, attivabile dai nuovi clienti al prezzo speciale di 3€ per il primo mese.



Guarda Lovely Boy su NOW

Come ogni storia di formazione, il successo incrina i rapporti con le persone che si amano. In Lovely Boy il duo scoppia, mentre Nic ha bisogno di pace, di una tregua dalle decisioni e i cambiamenti di una vita che gli sta sfuggendo di mano. Una quotidianità ormai monopolizzata da tante persone intorno, chiamate spesso a prendere decisione al posto loro.

Nic scende dal palco, sommerso dai decibel estreme delle performance live così amate degli XXG. Una comunità di recupero, in alta quota, nel cuore delle Dolomiti, per ritrovarsi e creare nuovi legami, più sani e meno interessati. La dipendenza la si sconfigge così, con una presa di coscienza personale e un percorso invece condiviso.





Lovely Boy: il prezzo del successo a ritmo di musica