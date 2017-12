Loveless: prima clip in italiano del film in arrivo al cinema

Arriva domani 6 dicembre nei cinema italiani, distribuito da Academy Two, Loveless, il film di Andrey Zvyagintsev già vincitore del Premio della Giuria all'ultimo Festival di Cannes e candidato della Russia per il Premio Oscar 2018 come miglior film straniero. Il film potrebbe anche essere uno dei protagonisti degli imminenti EFA, gli Oscar europei che verranno assegnati questo weekend a Berlino e per i quali è candidato in tre categorie. D'altronde, il regista Zvyagintsev è un habitué dei premi: Pemio per la sceneggiatura a Cannes e Golden Globe per il miglior film straniero per Leviathan del 2014, Premio della Giuria di Un Certain Regard per Elena del 2011 e Il Leone d'Oro a Venezia con Il ritorno del 2003, film che lo fece conoscere al pubblico internazionale.



In attesa di vederlo da domani nei nostri cinema, ve ne diamo un assaggio con questa prima clip in italiano:





Loveless racconta una Russia moderna in cui le persone sono in balia di forze implacabili, un mondo senza amore come un universo in cui i valori che danno un senso alla vita dell'uomo sono andati perduti, un luogo dove i bisogni primari per la sopravvivenza si sono trasformati in una richiesta, continua e senza fine, di potere, denaro, libertà sfrenata, affermazione sociale e autoaffermazione. Il film inizia con il ritratto di un matrimonio fallito arrivato all’ultimo terribile atto. Zhenya e Boris hanno deciso di divorziare. Non si tratta però di una separazione pacifica, carica com'è di rancori, risentimenti e recriminazioni. Entrambi hanno già un nuovo partner con cui iniziare una nuova fase della loro vita. C'è però un ostacolo difficile da superare: il futuro di Alyosha, il loro figlio dodicenne, che nessuno dei due ha mai veramente amato. Il bambino un giorno scompare