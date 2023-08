Lovecraft in Grecia: il trailer di Minore

News Cinema

Sta per debuttare al FrightFest di Londra, e al messicano Macabro Festival, un horror (venato di commedia) diretto da Konstantinos Koutsoliotas che racconta di orrori lovecraftiani che rompono la pace di una tranquilla zona costiera greca. Ecco il trailer di Minore.

Ecco la trama ufficiale di Minore:

In una calda notte d'estate sulla costa greca, piena di musica, balli e deliziosi piatti da taverna, una nebbia improvvisa scende e strane creature iniziano a flagellare la città, attaccando le persone e attirandone altre in mare con sogni orribili. Un gruppo di musicisti unisce le forze con un marinaio smarrito alla ricerca del padre greco ribelle, una cameriera, un culturista, la loro nonna, alcuni criminali locali e un prete non morto per combattere gli invasori ultraterreni. Riusciranno a salvare la loro città dagli attacchi intergalattici? I greci hanno le parole giuste per farlo in questa eccentrica commedia d'azione fantasy.

Il cast del film è composto da Davide Tucci, Daphne Alexander, Nicolas Bravos, Constantin Symsiris, Christos Callow, Efi Papatheodorou e Igor Górewicza. Nomi che giustamente vi diranno poco o nulla, ma poco importa: perché qui sotto trovate l'intrigante trailer e il bel poster di Minore, un film che speriamo di riuscire a vedere presto in qualche modo anche da noi in Italia.