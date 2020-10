Love, Weddings and Other Disasters: Jeremy Irons e Diane Keaton nel divertente trailer della commedia sull'amore

News Cinema

Ha un cast veramente importante la commedia sentimentale Love, Weddings & Other Disasters, di cui è appena uscito il trailer: Jeremy Irons e Diane Keaton con Maggie Grace nel film di Dennis Dugan.

Di questi tempi abbiamo bisogno più che mai di commedie spensierate e allegre, interpretate magari da attori carismatici, come avviene in questo Love, Weddings & Other Disasters, di cui vi mostriamo il buffo trailer.

Si tratta di un tipico film sentimentale americano, con al centro due coppie improbabili: un puntiglioso organizzatore di catering per celebrità e una brillante donna non vedente che si incontrano in un... appuntamento al buio organizzato da due amici comuni (il sempre fascinoso Jeremy Irons e l'eterna ragazza goffa Diane Keaton) e una giovane wedding planner (per i suoi risultati ribattezzata wedding trasher, ovvero rovina matrimoni) con una guida turistica di colore in cerca della sua Cenerentola, interpretati da Maggie Grace e Andrew Bachelor.

A dirigere questa commedia leggerina ma nobilitata dai suoi interpreti e dalle scene divertenti che vedete nel trailer è Dennis Dugan, l'attore e regista di film come Piccola peste, Big Daddy e Zohan, tanto per capire il genere.

Oltre ai protagonisti, nel film ci sono anche Jesse McCartney, Chandra West e Diego Boneta. In America Love, Weddings & Other Disasters arriverà al cinema il 4 dicembre.