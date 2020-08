Love, Guaranteed: il trailer italiano ufficiale del film Netflix con Rachel Leigh Cook e Damon Wayans

News Cinema

Una commedia romantica che vede anche la partecipazione di Heather Graham ed è diretta da Mark Steven Johnson. In streaming sulla piattaforma di Netflix dal 3 settembre.

Sembrano non finire mai i nuovi film originali che debutteranno su Netflix nelle prime settimane di settembre.

Oggi vi presentiamo il trailer di una commedia romantica intitolata Love, Guaranteed, che vedremo in streaming sulla piattaforma il 3 settembre.

Diretta da Mark Steven Johnson (Ghost Rider, Killing Season, ma anche La fontana dell'amore), il film vede protagonisti Rachael Leigh Cook e Damon Wayans Jr., con l'aggiunta di una sempre gradita Heather Graham.

La storia è quella di un'onesta avvocatessa, Susan (Rachael Leigh Cook), che per salvare il suo studio legale accetta un caso ben remunerato. Nick (Damon Wayans Jr.), il suo nuovo e affascinante cliente, è determinato a fare causa a un sito d'incontri che promette l'amore. Ma mentre il caso entra nel vivo, e attira l'attenzione dei media, tra Susan e Nick scocca la scintilla: e questo potrebbe compromettere tutto.

Love, Guaranteed: il trailer della commedia romantica targata Netflix