Love Child: Colin Farrell e Rachel Weisz protagonisti del film di Todd Solondz

Dopo aver duettato magnificamente in The Lobster di Yorgos Lanthimos, Rachel Weisz e Colin Farrell recitano di nuovo insieme. Il film è Love Child, diretto da Todd Solondz.

Sono diversi anni che si parla di Love Child, il film di Todd Solondz inizialmente legato a Penelope Cruz ed Edgar Ramirez. Oggi apprendiamo che il regista indipendente americano che tanto ci piace dirigerà invece un'altra supercoppia, formata da Colin Farrell e Rachel Weisz. I due, come sappiamo, hanno formato un team eccezionale in The Lobster, film interessante e inquietante diretto dal greco Yorgos Lanthimos.

Stando a The Hollywood Reporter, Love Child è un dramma cupo che rivisita in chiave moderna l'Edipo Re. Protagonista della storia è un ragazzo che cerca di liberarsi del tirannico padre per avere sua madre tutta per sé. A un certo punto arriva uno straniero, che complica non poco la situazione.

Di Love Child Todd Solondz ha detto: "Questo è il mio primo film con una trama e il mio primo film ambientato in Texas. E’ divertente, sexy e prende ispirazione dai film di Hollywood che mi hanno fatto venir voglia di diventare regista. Adoro Rachel e Colin da sempre e per me è un onore poter stimolare la loro passione per i progetti seri e insoliti".

Non sappiamo quando partiranno le riprese del film, che a questo punto siamo curiosissimi di vedere, né conosciamo i nomi degli altri interpreti, siamo però contenti di sapere che Solondz si rimetterà presto al lavoro.