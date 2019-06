Love, Antosha: il trailer del commovente documentario su Anton Yelchin

Fa male ancora oggi ripensare alla tragica morte, il 19 giugno 2016, a soli 27 anni, di un attore talentuoso come Anton Yelchin, che molti ricorderanno come il Chekov, russo di origine come lui, dei film di Star Trek. La sua vita e la sua bella carriera sono state stroncate bruscamente da una morte assurda, quando è rimasto schiacciato dalla sua stessa jeep (difettosa) sul vialetto di casa. Oggi a ricordarlo e a celebrarne la vita c'è il documentario Love, Antosha, che era il suo modo di firmare le lettere indirizzate alla madre.

Oltre ai film da lui interpretati, in questo documentario che ha commosso il pubblico del Sundance si ricordano il suo amore per la musica, il suo talento per la fotografia e la sua personalità, in un ritratto estremamente toccante in cui a parlare di lui sono i genitori, gli amici e i colleghi.

Diretto da Garret Price, Love, Antosha uscirà in America il 2 luglio a Los Angeles, prima di espandersi in altre città. Questo il trailer: