Love and Monsters: ecco il primo divertente trailer del film con Dylan O'Brien

Dylan O'Brien e Jessica Henwick sono i protagonisti di Love and Monsters, che in America esce on demand il 16 ottobre e di cui è appena uscito il trailer.

Inizialmente intitolato Monster Problem, è stato poi ribattezzato Love and Monsters ed uscirà on demand in America il 16 ottobre il fantasy diretto da Michael Matthews con Dylan O'Brien e Jessica Henwick come protagonisti. E finalmente è arrivato il primo trailer.

La storia, scritta da Brian Duffield e Matthew Robinson, parla di due fidanzatini del liceo che non si vedono da anni, da quando il mondo è stato conquistato dai mostri. Il giovane decide di rischiare il tutto per tutto pur di riunirsi col suo amore. Durante il viaggio per ritrovarla incontra bizzarri amici, un cane eroico e una coppia di survivalist (Michael Rooker e Ariana Greenblatt) che lo aiutano a sopravvivere agli attacchi dei mostri.

Queste le prime immagini: