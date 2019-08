Louis Wain: Benedict Cumberbatch e Claire Foy nella prima foto dal set

News Cinema

Il film racconta la vita dell'artista britannico diventato famoso per i suoi disegni di gatti antropomorfizzati.

Se c'è una cosa che Benedict Cumberbatch sa fare, oltre a Sherlock Holmes, alla voce di un perfido drago (lo Smaug della trilogia de Lo Hobbit) e al supereroe, è interpretare personaggi realmente esistiti: l'Alan Touring di The Imitation Game, il Thomas Edison di Edison - L'uomo che iluminò il mondo, il Julian Assange de Il quinto potere. A questi film biografici se ne aggiungerà presto un altro, Louis Vain, diretto e scritto da un certo Will Sharpe e ancora senza data di uscita, anche se si parla del 2020, visto che le riprese sono attualmentein corso.

Louis Vain, per chi non lo sapesse, era un artista britannico vissuto fra il XIX° e il XX° secolo che divenne famoso per i suoi disegni, che rappresentavano gatti antropomorfizzati dai grandi occhi. Negli ultimi anni della sua esistenza soffrì di schizofrenia e dopo la sua morte le sue opere cominciarono ad essere collezionate da molti. Fra i tanti, Nick Cave, che negli anni Settanta organizzò la prima mostra dedicata ai suoi felini. E proprio un felino, bianco e nero, appare insieme a Cumberbatch e a Claire Foy nella prima foto del film.

Claire Foy, che interpreta Emily, la donna di cui fu perdutamente innamorato il personaggio di Benedict Cumberbatch, non è l'unica presenza femminile di Louis Vain. Will Sharpe ha voluto anche Andrea Riseborough, Stacy Martin e Hayley Squires. Del cast maschile fa invece parte Toby Jones.