Louis Garrel e Jacques Audiard ospiti dei Rendez-Vous italiani col cinema francese

Si terrà dal 3 all’8 aprile prossimi la nuova edizione dell’appuntamento con Rendez-Vous, il festival del nuovo cinema francese, che partirà da Roma per poi arrivare, con ospiti e appuntamenti, anche a Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Torino. È un’iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, ora che per fortuna l’ambasciatore è di nuovo al suo posto, insieme all’Institut français Italia e Unifrance, con la reponsabilità del progetto di Dragoslav Zachariev e la direzione artistica di Vanessa Tonnini.

L’ospite d’onore di questa nona edizione sarà Jacques Audiard, uno dei maggiori autori del cinema francese contemporaneo, che sarà a Roma, al cinema Nuovo Sacher, per presentare I fratelli Sisters, western ironico premiato col Leone d’argento a Venezia, oltre a un focus speciale a lui dedicato che chiuderà la rassegna l’8 aprile. I fratelli Sisters, vincitore di quattro César, uscirà in Italia il 2 maggio, distribuito da Universal Pictures International Italia.

Non mancherà il ritorno di Louis Garrel, ormai affermato anche come regista dopo il convincente L’uomo fedele, opera seconda in cui recita al fianco della compagna Laetitia Casta, che arriverà nelle nostre sale l’11 aprile distribuito da Europictures.

“Sullo sfondo di una Parigi semideserta e sensuale, il secondo film da regista di Louis Garrel esplora, con leggerezza e originalità, l’enigma amoroso attraverso le peripezie di un uomo, lo stesso Garrel, conteso tra due donne, interpretate da Laetitia Casta e Lily-Rose Depp. Scritto con Jean-Claude Carrière - drammaturgo e sceneggiatore prediletto da Buñuel - seduce con allegria ed eleganza”, fra nouvelle vague e Woody Allen.

Tutte le proiezioni, cosa molto importante, saranno in lingua originale con sottotitoli in italiano.