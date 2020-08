Lost in Translation: il film da vedere e commentare insieme martedì 18 agosto con SimulWatch

News Cinema

Il film più noto e amato di Sofia Coppola, con protagonisti due indimenticabili Bill Murray e Scarlett Johansson. L'appuntamento su SimulWatch è per martedì 18 agosto alle 18:30.

La visione condivisa di martedì 18 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è Lost in Translation, il film più noto e amato di Sofia Coppola, con protagonisti due indimenticabili Bill Murray e Scarlett Johansson.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Upgrade e commentarlo con amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per martedì 18 agosto alle 18:30.

Dopo il già notevole esordio de Il giardino delle vergini suicide, ecco che Sofia Coppola firma la sua opera seconda - proverbialmente quella più difficile per un regista o un'artista - riuscendo non solo a eguagliare il risultato, ma a superarsi scrivendo e dirigendo Lost In Translation.

Ancora oggi, a dispetto delle cose notevoli fatte dalla Coppola in carriera, Lost in Translation rimane uno dei suoi film migliori, più amati e più noti. Merito suo, certo, e della storia romantica e ovattata che ha scelto di raccontare, quasi tutta dentro un grande hotel di Tokyo dove si incontrano i due protagonisti, ma anche degli attori che hanno dato vita a questi personaggi: uno straordinario e dolente Bill Murray, e una giovane Scarlett Johansson che, dopo questo film, ha visto la sua carriera prendere il volo.

Lost in Translation è stato candidato a quattro premi Oscar: miglior film, miglior attore per Bill Murray, miglior regista e miglior sceneggiatura originale, vincendo in quest'ultima categoria. Per Johansson, un BAFTA come miglior attrice.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Euforia.