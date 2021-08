Lost City of D: Channing Tatum pubblica il video del tuffo in piscina con Sandra Bullock per la fine delle riprese

Sono terminate le riprese del film romantico avventuroso Lost City of D. Per festeggiare, Channing Tatum ha pubblicato su Twitter, accompagnandolo con un commento entusiasta sul film e sulla sua partner, il video che vedete qua sotto, in cui prende in braccio Sandra Bullock e si tuffa con lei nella piscina in cui hanno girato le ultime scene. La regia del film, che ha nel cast anche Daniel Radcliffe e Patti Harrison, è dei fratelli Adam e Aaron Nee.

That’s a wrap on #LostCityOfD. I love this movie so much I don’t have words. I also don’t have words for how special Sandy Bullock is. We definitely were made in the same lab & share a brain at times. I ❤️ U girl. As U can see I’ll ride your coattails anywhere anytime forever. 🤣 pic.twitter.com/yAXAf5D4x6