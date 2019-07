Loro sbarca negli Stati Uniti (a settembre): ecco il trailer americano del film di Paolo Sorrentino

News Cinema

Debutterà nei cinema il 20 settembre, e in VOD il 27, nella versione unificata da 145 minuti che mette assieme la parte 1 e la parte 2 viste nei cinema italiani.

A Paolo Sorrentino, negli Stati Uniti, vogliono bene (e fanno bene). A testimoniarlo ci sono l'Oscar rivevuto dal regista napoletano per La grande bellezza, e la serie targata HBO The Young Pope, di cui è imminente la "seconda stagione", intitolata The New Pope.

È anche per questo che il prossimo 20 settembre Sorrentino arriverà nei cinema americani con Loro, il suo recente film su Silvio Berlusconi, che verrà presentato nel cut di 145 minuti che unifica in un solo film la parte 1 e la parte 2 che abbiamo visto invece solo noi nei cinema italiani.

Dopo le sale, Loro circolerà anche in VOD a partire dal 27 settembre.

Ed è certo che il pubblico americano guarderà al film e al suo protagonista con occhi nuovi, dato che dopo averci preso in giro a lungo, hanno anche loro eletto alla Presidenza degli USA un ricchissimo imprenditore con le mani in pasta un po' dappertutto.

Questo che vedete qui di seguito è il trailer statunitense di Loro, che ha un ritmo e un'energia notevoli, e che chissà non faccia tornare o venire voglia anche a qualcuno qui in Italia di dare uno sguardo al film di Sorrentino: che però, al momento, non è disponibile in streaming su nessuna piattaforma.