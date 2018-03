Loro: ecco il primissimo teaser trailer del nuovo film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi

Quel poco che si sa, lo dovreste sapere anche voi.

Il film si chiama Loro ed è il nuovo lavoro di Paolo Sorrentino, che dopo aver raccontato a modo suo Giulio Andreotti in Il divo, questa volta mette al centro della sua speculazione cinematografica un altro notissimo protagonista della politica italiana: Silvio Berlusconi.

Interpretato da Toni Servillo, Loro sarà presentato quasi sicutamente al Festival di Cannes che si aprirà l'8 maggio, e secondo i bene informati il film è composto da due parti che hanno una durata complessiva di circa quattro ore.

Questo che vedete è il nuovissimo, primissimo teaser trailer del film:

Loro: Il teaser trailer del film - HD

Loro è una coproduzione Italia-Francia: Indigo Film per l’Italia, Pathé e France 2 Cinéma per la Francia. In Italia il film sarà distribuito da Universal Pictures International Italy per Focus Features mentre Pathé curerà le vendite internazionali.