Lontano lontano: il film da vedere e commentare insieme giovedì 18 giugno con SimulWatch

Tre romani settantenni che lasciano il nuovo quartiere per andare alla ricerca di una nuova vita. Appuntamento su SimulWatch giovedì 18 giugno alle 14:30.

La visione condivisa di giovedì 18 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di Lontano lontano, il film di Gianni Di Gregorio da lui interpretato assieme a Giorgio Colangeli e al compianto Lontano lontano che proprio da oggi è disponibile in esclusiva su RaiPlay come parte di quel ciclo di film italiani presentati in anteprima assoluta o streaming iniziato durantele settimane di lockdown.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Lontano lontano e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi giovedì 18 giugno alle 14:30.

Presentato al 37. Torino Film Festival nel 2019 ed uscito in sala fugacemente a febbraio 2020, Lontano lontano racconta la storia di tre romani sulla settantina (Di Gregorio, Colangeli e Fantastichini) che un giorno decidono di mollare la vecchia vita di quartiere e andare a vivere all’estero perché, sperano, per cambiare vita non si è mai troppo vecchi. La sceneggiatura, scritta da Marco Pettenello e Gianni Di Gregorio, è tratta dal racconto del regista "Poracciamente vivere" pubblicato da Sellerio Editore nell’antologia "Storie dalla città eterna".

"L'idea di questo film - ha raccontato Gianni Di Gregorio - nasce da una conversazione con Matteo Garrone, che conoscendomi profondamente mi stimolò a scrivere di un pensionato povero che è costretto ad andare all'estero per migliorare le sue condizioni di vita. L'idea mi folgorò e dopo tre anni di lavoro sono arrivato a scrivere prima un racconto e poi la sceneggiatura del film. Da questo spunto sono arrivato a parlare di un tema che mi sta molto a cuore: l’istinto buono, quello che abbiamo tutti, certo chi più e chi meno, ma tutti, io credo".



