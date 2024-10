Longlegs: tutto quello che c'è da sapere sul film horror di Oz Perkins con Nicolas Cage

News Cinema

Longlegs, uno degli horror più acclamati del nuovo millennio debutta finalmente nei cinema italiani distribuito da Be Water Film in collaborazione con Medusa Film.

Prima ancora che debuttasse nelle sale degli Stati Uniti, Longlegs era già l’horror sulla bocca e nelle attese di tutti gli appassionati. Lo era non solo perché il suo autore, Osgood Perkins, detto Oz, è uno dei nuovi nomi del genere più stimati e interessanti, ma anche per via della straordinaria campagna di marketing, basata su uno stillicidio di inquietantissimi e enigmatici video che apparivano su YouTube, diffusi dalla NEON, che distribuiva il film sul suolo americano.

Ora, dopo l’anteprima italiana avvenuta alla Festa del Cinema di Roma, Longlegs si prepara a invadere, dal 31 ottobre, giorno di Halloween, le sale del nostro paese per garantire inquietudini e spaventi al pubblico italiano.

Chi è Osgood Perkins?

Newyorchese, classe 1974, Oz, come spesso si fa chiamare e si firma, vanta un pedigree horror (e non solo di primissima categoria). Suo padre era l’Anthony Perkins che per tutti - nel bene come nel male - è stato ed è sempre rimasto il Norman Bates dello Psyco di Alfred Hitchcock. E, tanto per rendere questa eredità ancora più pesante, l’esordio di Oz nel mondo del cinema è arrivato nel 1983, quando, in Psycho II, ha interpretato una versione dodicenne di Norman.

La madre di Oz era invece Berry Berenson, attrice e fotografa, a sua volta nipote dell’attrice Marisa Berenson, e bisnipote della stilista Elsa Schiaparelli.

Dopo aver iniziato la sua carriera nel mondo del cinema come attore (è stato, in ruoli secondari, in film come La rivincita delle bionde e Secretary, ma anche di recente nel Nope di Jordan Peele), Oz ha lavorato come sceneggiatore in un paio di film prima di fare il suo debutto alla regia nel 2015 con February - L'innocenza del male. Un film - ovviamente horror - che che ha più di un punto di contatto con questo suo nuovo Longlegs - sia dal punto di vista dello stile che da quello delle tematiche sataniste - e che lo mise subito al centro delle attenzioni degli appassionati del genere.

L’anno dopo, firma per Netflix Sono la bella creatura che vive in questa casa, e nel 2020 è la volta di Gretel e Hansel, rilettura dell'oscura fiaba dei Grimm che è anche l’unico dei film da regista di Perkins il cui copione non porta la sua firma.

In qualche modo, proprio l’esperienza di Gretel e Hansel ha condotto alla realizzazione di Longlegs.

In varie interviste infatti Perkins ha dichiarato di sentire di non essere riuscito, in quel film, di mettere sufficiente accento su alcuni temi che lo interessavano, come quelli relativi alla fiducia che si può riporre in una figura materna. Chi ha già visto in anteprima Longlegs, sa infatti bene come - senza fare spoiler - il film parli anche di come una madre possa fare del male con l’intenzione di fare del bene per il proprio figlio: e questa, come ha raccontato Perkins, è una tematica centrale nel film che deriva dal fatto di aver vissuto in una famiglia nella quale per anni sua madre ha tenuto nascosta al mondo e ai suoi stessi figli l’omosessualità di suo padre.

Longlegs: trama e trailer ufficiali del film

Nel tentativo di catturare un serial killer, una neo-agente dell'FBI scopre una serie di indizi occulti che deve risolvere per porre fine alla terrificante scia di omicidi.

Longlegs: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Il Silenzio degli Innocenti e altre ispirazioni

Nel raccontare la storia di una giovane agente dell’FBI che dà la caccia a un serial killer, che pure poi acquista rivolti esoterici e legati al satanismo - Perkins si è rifatto dichiaratamente al capolavoro di Jonathan Demme Il silenzio degli innocenti, ma per il personaggio di Lee Harker la sua interprete, Maika Monroe, ha dichiarato di preso spunto anche dalla Lisbeth Salander di Rooney Mara protagonista di Millennium - Uomini che odiano le donne diretto da David Fincher. Che Longlegs scriva lettere con uno strano codice, poi, crea un legame col celebre killer dello Zodiaco raccontato sempre da Fincher in Zodiac.





Considerato che Perkins ritiene in qualche modo questo un film sulla madre, e stata una curiosa coincidenza che Nicolas Cage, interprete del personaggio spaventoso e indefinibile che dà il titolo al film, e cui Lee Harker dà la caccia, abbia raccontato di aver usato come principale riferimento per dare anima, corpo e voce a Longlegs la sua di madre, Joy Vogelsang (che quando Cage era piccolo ebbe svariati problemi di salute mentale), cercando di riprodurne il tono di voce, certi tic verbali, alcune movenze e perfino l’abitudine di imbiancarsi il volto con una crema che inquietava l’attore da bambino. Altro esplicito riferimenti fatto da Cage per il personaggio, caratterizzato da una forte androginia che fa il paio con i richiami glam rock voluti da Perkins nel film, è stato quello del medium ermafrodita albino che appare in Giulietta degli Spiriti di Federico Fellini. Riferimento più teorico, per la costruzione narrativa del personaggio è stato per Perkins il Salieri di F. Murray Abraham che, in Amadeus, cercava di distruggere il suo rivale Mozart attraverso un piano di tradimenti e manipolazione durato anni.

Girato in Canada, Longlegs è però ambientato in Oregon, negli anni Novanta (quelli del Silenzio degli innocenti, appunto), e la scelta di Perkins è stata dettata dall’amore che nutre per il cinema di Gus Van Sant, spesso ambientato in quello stato e comunque nelle zone nord-ovest degli USA. Le atmosfere grigie e nebbiose dello stato nei mesi invernali, e i suoi vasti spazi vuoti, erano poi fondamentali per il regista allo scopo di dare al film l’atmosfera che desiderava.





Un risultato sconvolgente

Una messa in scena curatissima e meticolosa in grado di rendere con continuità un senso di minaccia incombente. Un personaggio diventato in qualche modo un’icona del cinema horror già prima che il film uscisse nelle sale. La capacità di spaventare e inquietare senza effettacci o meccanici jump scare, ma con un controllo totale del mezzo cinematografico, dello spazio dell’inquadratura, dei tempi narrativi, della recitazione degli attori. Una storia che prende le mosse da questioni personali, e nella quale collassa anche l'immaginario

Longlegs è stato un film del tutto in grado di mantenere le aspettative generale della sua campagna promozionale e di convincere gli spettatori di tutto il mondo. Ha convinto la critica (attualmente ha l’85% di valutazioni positive sull’aggregatore Rotten Tomatoes) e gli spettatori (ha incassato al momento quasi 110 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget inferiore ai 10).

Se se ne sta parlando come uno degli horror migliori del nuovo millennio, non lo si sta facendo in maniera infondata.

Perché le atmosfere malsane e inquietanti del film di Perkins hanno la capacità di persistere nella memoria dello spettatore a lungo, dopo che si esce, affascinati e un po’ sconvolti, dal buio della sala per tornare alla normalità della vita.