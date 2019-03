Long Shot: il nuovo trailer della commedia romantica con Charlize Theron e Seth Rogen

Arriverà nelle sale nordamericane il prossimo 7 maggio, da noi ancora non lo sappiamo, ma speriamo presto perché i due attori che capitanano il cast - Seth Rogen e Charlize Theron - sono strepitosi e insieme sembrano funzionare a meraviglia. Diretto da quel Jonathan Levine che è il regista di scatenate commedie come Fottute! e Sballati per le feste! e dell'agrodolce cancer-movie 50 e 50, Long Shot racconta la relazione sentimentale fra un'ambiziosa politica che ambisce alla presidenza degli Stati Uniti e un giornalista che non se la passa molto bene e che viene assunto per scriverle i discorsi.

Long Shot è stato presentato durante il South by Southwest, un festival musicale e cinematografico che si svolge ad Austin (in Texas) e ha avuto un buon riscontro. A convincere, fra le altre cose, è stata la capacità di far ridere di Charlize. E poi c’è la battuta (rivolta a Rogen) "E’ come Pretty Woman, solo che lei è Richard Gere e tu Julia Roberts", che la dice tutta sul tono del film e sulle situazioni buffe e imbarazzanti in cui i personaggi finiscono per trovarsi. Alcune si vedono un nuovo trailer, in cui appare anche il restante cast, formato da June Diane Raphael, O'Shea Jackson Jr. e Alexander Skarsgård.

Long Shot segna la la terza collaborazione fra Levine e Rogen, che ha già duettato con una bellona che si innamora di lui in Molto Incinta (con Katherine Heigl) e Zac & Miri - amore a… primo sesso (con Elizabeth Banks).