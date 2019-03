Long Live Batman!: l'imminente Romics celebrerà gli 80 anni dell'Uomo Pipistrello

La XXV edizione di Romics, la popolare rassegna internazionale sul fumetto, l'animazione, i videogames, il cinema e l'intrattenimento in programma alla Nuova Fiera di Roma dal 4 al 7 aprile prossimi, segnerà la prima tappa ufficiale italiana di "Long Live Batman!", le celebrazioni ufficiali DC Comics per gli 80 anni dell'Uomo Pipistrello, che partiranno da Austin in Texas il prossimo 15 marzo.

Era, infatti, il 30 marzo del 1939 quando Batman fece la sua prima apparizione sulla rivista Detective Comics #27. Per l'occasione Romics presenterà una mostra di tavole originali, omaggi d'artista, statue e contenuti trasmediali dedicati al supereroe di Gotham City.

Warner Bros. Entertainment Italia, DC Comics, RW Lion e Romics ospiteranno nel Movie Village della manifestazione: tavole del fumetto realizzate da artisti internazionali e italiani - in collaborazione con C'art Gallery - statue ufficiali, omaggi d'autore e installazioni in un percorso storico che, partito nel 2017 con la mostra di Tiferno Comics a cura di Riccardo Corbò e Vincenzo Mollica, è stato aggiornato dallo stesso Corbò ed arricchito di contributi transmediali da Max Giovagnoli, per il grande pubblico italiano di Batman.

L'appuntamento con l'edizione primaverile di Romics 2019, di cui ComingSoon.it è nuovamente partner ufficiale, è dal 4 al 7 aprile prossimi alla Nuova Fiera di Roma.