London: metti Ben Stiller che dirige Oscar Isaac adattando Jo Nesbø

News Cinema

Ben Stiller torna dietro alla macchina da presa con un thriller di cui sarà protagonista e produttore Oscar Isaac, che ha acquistato i diritti di un racconto del mago del thriller scandinavo Jo Nesbø.

Ben Stiller torna alla regia di un lungometraggio per il cinema a quattro anni da Zoolander 2 e a sette da I sogni segreti di Walter Mitty, e lo fa dirigendo non un attore qualunque, ma Oscar Isaac, il Poe Dameron della nuova trilogia di Star Wars nonché il mitico Davis di A proposito di Davis dei fratelli Coen. Il film si intitola London ed è ispirato a un racconto di uno scrittore che non è certo meno conosciuto dell'attore e del suo regista. Parliamo del norvegese Jo Nesbø, l'esponente più celebre del contemporaneo thriller scandinavo che ha scritto per esempio "L'uomo di neve", diventato un film con Michael Fassbender.

In realtà, a legare per primo il proprio nome al progetto è stato Oscar Isaac, che ha acquistato i diritti del racconto e che sarà anche produttore. Nesbø, invece, sarà produttore esecutivo. Sempre Isaac ha affidato il copione del crime movie a Eric Roth, che ha firmato il Dune di Denis Villeneuve, ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per Forrest Gump ed è stato candidato allo stesso premio per Insider - Dietro la verità, Munich, Il curioso caso di Benjamin Button e A Star Is Born.

Purtroppo nulla si sa sulla trama del film, ma conoscendo Nesbø, il cui nuovo romanzo, "The Kingdom", uscirà il 20 settembre, immaginiamo che sarà originale e intrigante. Ricordiamo che Ben Stiller, ha anche diretto, nel 2018, una serie tv con Benicio Del Toro, Patricia Arquette e Paul Dano: Escape at Dannemora.