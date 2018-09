Lola+Jeremy: una clip esclusiva della commedia di July Hygreck

Lola e Jeremy sono millennials, e su questo non c'è dubbio, e vivendo in un mondo globalizzato, hanno una certa familiarità con la cultura pop e con i supereroi, anche perché lei lavora in un negozio di fumetti. Lui, invece, insieme agli amici del cuore, ha un impiego un po’ strambo e moralmente discutibile, visto che fornisce alibi a chi tradisce il marito o la moglie. Ma i tempi sono quelli che sono, e il mondo degli adulti con un'occupazione vera, magari in un ufficio, è un contesto che fa ancora paura. Lola e Jeremy non sono quindi propriamente disoccupati, ma sono giovani, carini e… innamorati, tanto innamorati da sentire il desiderio di non dimenticare mai neppure un istante della loro vita insieme. Di qui l'idea di un video-diario da guardare e riguardare in un futuro non immediato.

Lola+Jeremy segna l’esordio nella regia di July Hygreck, che ha scritto la sceneggiatura insieme al fratello Tom, che nel film si ritaglia il ruolo di Mathias. Se i modelli, consapevoli e inconsapevoli, sono Michel Gondry e il suo Be Kind Rewind e il Marc Webb di 500 giorni insieme (e "Alta fedeltà" di Nick Hornby), il desiderio è quello di fare un cinema artigianale e spontaneo e poco francese nonostante l'ambientazione parigina. La Ville Lumière in realtà si vede poco, e comunque non ci sono né Montmartre né la Torre Eiffel né l'Arco di Trionfo. Nella clip esclusiva che vi mostriamo siamo in un appartamento, dove Jeremy e i suoi amici si sono travestiti da Superman, Hulk eccetera e hanno rapito per finta il rapper Youssoufa, a cui hanno chiesto di leggere un messaggio che induca Lola a perdonare Jeremy per una clamorosa bugia. L'artista però prende troppo sul serio la sua missione…



Lola+Jeremy: Clip Italiana Esclusiva - HD

Lola+Jeremy esce il 20 settembre distribuito da Sun Film.