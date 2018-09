Lola+Jeremy: supereroi pronti all'azione in una clip della rom com francese

L'amore non è bello se non è "litigarello" - diceva qualcuno, e se una rom com non avesse dalla sua discussioni, abbandoni e tentativi più o meno disperati di riconciliazione, allora sarebbe un noioso e zuccheroso idillio su pellicola (o in digitale) che nessuno andrebbe a vedere.

Di noioso e di zuccheroso, Lola+Jeremy non ha proprio nulla, anche perché la protagonista femminile non vuole essere corteggiata con lettere appassionate né con mazzi di fiori. Pretende solo sincerità, a cui Jeremy (che ha raccontato una bugia da farsi perdonare) aggiunge una curiosa messa in scena che ha a che fare con falsi rapimenti attuati da una combriccola di scamuffi supereroi. Come nasca questa banda mascherata ce lo racconta una spiritosa clip.



Lola+Jeremy: Clip italiana: I Marvel - HD

Ritratto della generazione Y, Lola+Jeremy è una coproduzione italo-francese che vede coinvolta la Sun Film, che distribuisce il film nel nostro paese a partire dal 20 settembre. La regia è dell'esordiente July Hygreck e davanti alla macchina da presa - accanto ai protagonisti Syrus Shahidi e Charlotte Gabris - ci sono Tom Hygreck (fratello della regista), Gunther Love, Laura Boujenah, Foëd Amara e Lionel Abelanski.

Seppur leggero e molto cinefilo (si va da Michel Gondry a 500 giorni insieme), Lola+Jeremy è anche un piccolo viaggio nei dolori del quotidiano e sfiora il tema della malattia e della necessità di crescere per forza. Parla inoltre del desiderio, a volte insensato, di essere ricordati per forza e di ricordare, filmando o fotografando la propria vita per ripercorrerla o consegnarla alla posterità.