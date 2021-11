LOL 2: il nuovo cast dello show di Amazon Prime Video si presenta con un selfie

News Cinema

Dopo mesi e mesi di fantacasting su chi sarebbero stati i nuovi concorrenti, Prime Video annuncia sui social i nomi della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori.

Da quando LOL: Chi ride è fuori è sbarcato lo scorso marzo sul servizio streaming di Prime Video, ancor prima che di vederne la conclusione con gli ultimi due episodi programmati una settimana dopo i primi quattro, il fantacasting su chi sarebbe stato bello vedere nella seconda stagione era già partito. LOL è stato uno show con un seguito fenomenale in tutti i paesi in cui Amazon ne ha messo in cantiere la produzione. Per settimane, se non mesi, ne abbiamo visto gli effetti sui social media, tempestati di meme, commenti, post, screenshot, estratti video, versioni fan made. Sostanzialmente tutti sapevano dell'esistenza dello show, anche chi non non era abbonato a Prime Video.

La formula di origine giapponese è stata vincente: 10 comici rinchiusi in uno studio scenografato devono tentare di farsi ridere a vicenda. Bastano due sorrisi per essere eliminati. L'ultimo rimasto viene decretato vincitore e sceglie a quale ente donare la somma di 100 mila euro. L'infantile regola del non ridere provoca effetti dirompenti quando i concorrenti giocano le proprie carte per cogliere gli altri in fallo. Siamo dunque ansiosi di scoprire quanti altri tormenti verranno generati dal programma, dopo Posaman di Lillo, "Hai cagato" di Angelo Pintus e "Mignottone pazzo" di Michela Giraud, ma soprattutto chi sarà il secondo campione di Lol dopo vittoria di Ciro dei The Jackal.

Lol 2: ecco finalmente i nomi dei comici della seconda stagione

Come possiamo vedere nel post qui sotto, pubblicato sull'account ufficiale di Prime Video, i nuovi concorrenti di Lol: Chi ride è fuori stagione 2 sono:

Virginia Raffaele

Maccio Capatonda

Mago Forest

Corrado Guzzanti

Alice Mangione

Diana Del Bufalo

Gianmarco Pozzoli

Tezz Masazza

Max Angioni

Maria Di Biase

Frank Matano, uno dei partecipanti della scorsa edizione, è stato promosso ad arbitro insieme a Fedez, riconfermato nella sala di controllo. Mara Maionchi che aveva affiancato il rapper aveva detto di non aver preso parte allo show per via di impegni concomitanti. Quando vedremo Lol 2? Siamo in attesa di un annuncio ufficiale, ma probabilmente nei primi mesi del 2022.