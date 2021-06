Loki apparirà in Thor Love and Thunder? La risposta di Tom Hiddleston

News Cinema

Tutto è possibile nel Marvel Cinematic Universe, e con Loki alias Tom Hiddleston ripartito su Disney+ proprio oggi, qualcuno ha chiesto all'interessato di chiarire un dubbio...

Da oggi parte l'avventura di Loki alias Tom Hiddleston nella serie dei Marvel Studios su Disney+: con il riaffiorare del personaggio defunto in Avegers: Infinity War, qualche fan ha cominciato a sperare che gli universi alternativi possano venire incontro alle riunioni di famiglia, e che magari i due fratelli asgardiani, Thor e Loki, possano reincontrarsi già in Thor: Love and Thunder, in uscita nel maggio 2022. A precisa domanda di Empire, Tom Hiddleston ha tuttavia espresso scetticisimo sulla cosa, spiegando come a suo parere il ciclo dei due fratelli si sia concluso nel modo più significativo possibile... Leggi anche Loki, Tom Hiddleston presenta la serie Marvel: "Vi racconto un Loki che cerca di cambiare"

Abbiamo discusso di come i film di Thor siano una saga familiare, e di come l'opposizione, la dualità, l'antagonismo tra Thor e Loki siano un libro che per il momento dovrebbe rimanere chiuso. Abbiamo esplorato tutto il possibile del rapporto tra i due fratelli.