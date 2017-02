Logan - The Wolverine: a Roma una mostra con le foto dal set

Dal 25 Febbraio al 12 Marzo la Galleria Alberto Sordi di Roma ospiterà la mostra fotografica Logan - The Wolverine. Una serie di intensi scatti in bianco e nero dal set del film, firmati dal regista James Mangold, che portano il visitatore in un emozionante viaggio attraverso le suggestive e malinconiche atmosfere del film Logan - The Wolverine, in attesa di vederlo sul grande schermo dal 1 marzo.



Presentato fuori concorso alla 67° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino ed acclamato dalla critica come il miglior Wolverine di sempre, in grado di rivoluzionare il linguaggio dei cinecomic, Logan - The Wolverine sarà l'ultima occasione per vedere Hugh Jackman nei panni del celebre mutante. L'atmosfera nostalgica e l’alto impatto visivo ed emotivo del film vengono anticipati in queste foto mostrate in esclusiva a Roma.



Il 25 febbraio dalle ore 15:00 in occasione dell'inaugurazione della mostra, Sergio Stivaletti, creatore di effetti speciali e maestro di make-up cinematografico, sarà presente con i ragazzi della sua scuola di effetti speciali Fantasic Forge che riprodurranno sui visitatori le cicatrici visibili su Wolverine in questo film. Inoltre, le foto in bianco e nero della mostra condivise sui social accompagnate dal testo #Logan - The #Wolverine verranno pubblicate in un album dedicato sulla pagina Facebook del film facebook.com/wolverinefilmit e a chi condividerà foto e video della mostra verrà regalata la locandina del film.