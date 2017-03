Logan primo al boxoffice italiano del weekend

Logan - The Wolverine, apprezzato ritorno di Hugh Jackman nei panni del mutante Marvel, conquista il primo posto al boxoffice italiano del weekend: appena uscito, e con cinque giorni a disposizione, porta a casa 2.320.000 euro, con buona media di 4.500 euro per 450 sale.

Stabile in seconda posizione la commedia Beata ignoranza con Marco Giallini e Alessandro Gassman, che questa settimana registrano un altro 1.050.000 euro e raggiungono così i 2.620.000.

Cosa piuttosto rara, registriamo un bel salto, anzi un vero Gran Jetè del film di animazione francese Ballerina: sale dal sesto al terzo posto con un incasso di 765.000 euro, che contribuiscono al totale finora di 3.435.000. Passaparola?

Scivola bruscamente dalla prima alla quarta posizione il kolossal cinese fantasy The Great Wall con Matt Damon, diretto da Zhang Yimou: registra questo weekend 765.000 euro (appena qualche centinaio di euro in meno rispetto a Ballerina!) e arriva a quota 2.500.000.

Ultimo gradino della top five spetta a Rosso Istanbul, ritorno in Turchia dal sapore autobiografico, firmato da Ferzan Ozpetek: la partenza è di 660.000 euro, con discreta media per sala di 3.2000.

