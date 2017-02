Logan: il nuovo poster IMAX

Ha l’aria vintage, quasi fosse uscito direttamente dagli anni ’70, il nuovo poster IMAX di Logan, l’ultimo film in cui Hugh Jackman interpreterà Wolverine. A condividerlo con i fan del celeberrimo personaggio Marvel è stato lo stesso James Mangold via twitter e, guardandolo, ci vengono subito in mente alcuni dei film da cui il regista ha confessato di aver preso ispirazione per la sua seconda incursione nel mondo del mutante artigliato.

Nella lista figurano diversi capolavori del passato: Narciso nero (del ’47), Il braccio violento della legge (del ’71) e Chinatown (del ’74), per citare soltanto tre dei vari titoli. Simili influenze spiegano lo stile del film - già visibile nel trailer - e, appunto, del poster, in cui appaiono anche Laura Kinney alias X-23 (Dafne Keen), il Professor Charles Xavier (Patrick Stewart) e, assai minaccioso, il Donald Pierce di Boyd Hoolbrock.

Logan arriverà nelle sale italiane il 1 marzo.