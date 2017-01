Logan e Trainspotting 2 in anteprima al Festival di Berlino 2017

Due tra i film più attesi del 2017 entrano a far parte del programma ufficiale del Festival di Berlino 2017, che si svolgerà nela capitale tedesca dal 9 al 19 febbraio prossimi e che noi di Comingsoon.it seguiremo con due nostri inviati.

Si tratta di Logan, terzo capitolo dei film dedicati a Wolverine e di T2: Trainspotting 2, atteso sequel, vent'anni dopo, del film cult di Danny Boyle.

Per il film diretto da James Mangold con protagonista Hugh Jackman, quella di Berlino sarà addirittura l'anteprima mondiale, mentre per quello di Danny Boyle con Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller e Ewen Bremner, si tratterà di un'anteprima internazionale, visto che l'uscita del film in Gran Bretagna è prevista per fine gennaio.

Entrambi i film saranno presentati fuori concorso.

Ricordiamo che Trainspotting 2 e Logan usciranno nei cinema italiani lo stesso giorno, il 2 marzo prossimo.

Logan: Il trailer italiano del film



Trainspotting 2: Il trailer italiano ufficiale: