Logan: dalla prima all'ultima volta di Hugh Jackman nei panni di Wolverine, 17 anni in un video

Logan - The Wolverine, sta per affrontare il suo secondo weekend nei cinema italiani. Dopo esere stato acclamato dalla critica (qui puoi leggere la nostra recensione), il film diretto da James Mangold con protagonista Hugh Jackman sta riscuotendo grande successo di pubblico. Al box office italiano Logan ha già superato i 3 milioni di euro e i 550mila spettatori.



In attesa dunque del secondo fine settimana in sala, vi presentiamo qui sotto una video featurette che ripercorre i 17 anni in cui Hugh Jackman ha vestito i panni di Wolverine, dal primo film X-Men diretto da Bryan Singer nel 1999 fino all'ultimo ciak di Logan - The Wolverine.